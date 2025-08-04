Gala Music (MUSIC) Nedir?

Gala Music is a decentralized platform built on GalaChain that utilizes blockchain technology to offer artists control over their music, while providing listeners and fans with a more rewarding experience that is directly connected to musicians, merchandise, and other exclusive access.

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Gala Music (MUSIC) Token Ekonomisi

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