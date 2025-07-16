Gallo the Hen (GALLO) Nedir?

$GALLO is a Solana-based meme token born from the viral energy of TikTok star @ilgallinaio_special, who entertains millions with his hilarious chicken content. The project bridges real-world virality with on-chain culture, creating a fun and engaging entry point for new users. With plans to integrate sports partnerships, community rewards, and mass exposure through social media, $GALLO is more than a meme — it’s a movement to bring fresh eyes to Solana, powered by cluck-worthy content and cult-level engagement.

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Gallo the Hen (GALLO) Kaynağı Resmi Websitesi

Gallo the Hen (GALLO) Token Ekonomisi

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