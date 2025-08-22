Game7 (G7) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0.00121194 $ 0.00121194 $ 0.00121194 24 sa Düşük $ 0.00132398 $ 0.00132398 $ 0.00132398 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0.00121194$ 0.00121194 $ 0.00121194 24 sa Yüksek $ 0.00132398$ 0.00132398 $ 0.00132398 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0.02317852$ 0.02317852 $ 0.02317852 En Düşük Fiyat $ 0.00121194$ 0.00121194 $ 0.00121194 Fiyat Değişimi (1 Sa) +2.35% Fiyat Değişimi (1 Gün) -2.74% Fiyat Değişimi (7 G) -20.51% Fiyat Değişimi (7 G) -20.51%

Game7 (G7) canlı fiyatı $0.00128164. G7, son 24 saat içinde en düşük $ 0.00121194 ve en yüksek $ 0.00132398 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. G7 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.02317852, en düşük fiyatı ise $ 0.00121194 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, G7 son bir saatte +2.35% değişim gösterdi, 24 saatte -2.74% ve son 7 günde -20.51% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Game7 (G7) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12.82M$ 12.82M $ 12.82M Dolaşım Arzı 2.26B 2.26B 2.26B Toplam Arz 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Şu anki Game7 piyasa değeri $ 2.90M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki G7 arzı 2.26B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12.82M.