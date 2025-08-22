G7 Hakkında Daha Fazla Bilgi

Game7 Fiyatı (G7)

1 G7 / USD Canlı Fiyatı:

$0.00128164
$0.00128164$0.00128164
-2.70%1D
Game7 (G7) Canlı Fiyat Grafiği
2025-08-22

Game7 (G7) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0.00121194
$ 0.00121194$ 0.00121194
24 sa Düşük
$ 0.00132398
$ 0.00132398$ 0.00132398
24 sa Yüksek

$ 0.00121194
$ 0.00121194$ 0.00121194

$ 0.00132398
$ 0.00132398$ 0.00132398

$ 0.02317852
$ 0.02317852$ 0.02317852

$ 0.00121194
$ 0.00121194$ 0.00121194

+2.35%

-2.74%

-20.51%

-20.51%

Game7 (G7) canlı fiyatı $0.00128164. G7, son 24 saat içinde en düşük $ 0.00121194 ve en yüksek $ 0.00132398 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. G7 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0.02317852, en düşük fiyatı ise $ 0.00121194 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, G7 son bir saatte +2.35% değişim gösterdi, 24 saatte -2.74% ve son 7 günde -20.51% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Game7 (G7) Piyasa Bilgileri

$ 2.90M
$ 2.90M$ 2.90M

--
----

$ 12.82M
$ 12.82M$ 12.82M

2.26B
2.26B 2.26B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Şu anki Game7 piyasa değeri $ 2.90M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki G7 arzı 2.26B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12.82M.

Game7 (G7) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Game7 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Game7 / USD fiyat değişimi, $ -0.0008104608.
Son 60 gün içerisinde, Game7 / USD fiyat değişimi, $ -0.0008783027.
Son 90 gün içerisinde, Game7 / USD fiyat değişimi, $ -0.004301472529580209.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-2.74%
30 Gün$ -0.0008104608-63.23%
60 Gün$ -0.0008783027-68.52%
90 Gün$ -0.004301472529580209-77.04%

Game7 (G7) Nedir?

Game7 is a permissionless, modular Web3 gaming ecosystem designed to solve the most critical challenges for players and developers: infrastructure, distribution, and sustained player engagement. The ecosystem is built on several key components: - Summon: A user acquisition and retention system that allows players to build their identity, reputation, and participate in economic activities. - HyperPlay: A game discovery and distribution platform that enables seamless wallet integration and in-game overlays for an enhanced user experience. - World Builder: An infrastructure suite designed to help developers create and manage evolutionary economies. - G7 Network: The underlying Layer 3 network where G7 is the native token. It connects all components of the Game7 ecosystem. Game7's economic model aims to create a self-reinforcing cycle of growth. As players engage with games, they attract more developers, leading to increased economic activity. This activity generates value, which is then redistributed to the community through the Citizen Pool and Treasury.

Game7 (G7) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Game7 Fiyat Tahmini (USD)

Game7 (G7) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Game7 (G7) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Game7 için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Game7 fiyat tahminini hemen kontrol edin!

G7 Varlığından Yerel Para Birimlerine

Game7 (G7) Token Ekonomisi

Game7 (G7) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. G7 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Game7 (G7) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Game7 (G7) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı G7 fiyatı, 0.00128164 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
G7 / USD güncel fiyatı nedir?
G7 / USD güncel fiyatı $ 0.00128164. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Game7 varlığının piyasa değeri nedir?
G7 piyasa değeri $ 2.90M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki G7 arzı nedir?
Dolaşımdaki G7 arzı, 2.26B USD.
G7 için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
G7, ATH fiyatı olan 0.02317852 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük G7 fiyatı (ATL) nedir?
G7, ATL fiyatı olan 0.00121194 USD değerine düştü.
G7 işlem hacmi nedir?
G7 için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
G7 bu yıl daha da yükselir mi?
G7 piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için G7 fiyat tahminine göz atın.
2025-08-22

Game7 (G7) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.