Gap Tooth Lizard Fiyatı ($GAPPY)
+%0,35
-%17,79
--
--
Gap Tooth Lizard ($GAPPY) canlı fiyatı $0,00002876. $GAPPY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00002604 ve en yüksek $ 0,00003694 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $GAPPY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00004032, en düşük fiyatı ise $ 0,00002604 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, $GAPPY son bir saatte +%0,35 değişim gösterdi, 24 saatte -%17,79 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Gap Tooth Lizard piyasa değeri $ 2,93M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $GAPPY arzı 101,91B olup, toplam arzı 101906804087.4855. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,93M.
Gün içerisinde, Gap Tooth Lizard / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Gap Tooth Lizard / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Gap Tooth Lizard / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Gap Tooth Lizard / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%17,79
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
The celebration of World Computer Money and where it will take us as a society as well as a civilization. We love ethereum and we love vitalik as well as we champion all things that are righteous in the world. We like to dunk on wizards and on purple blockchains. We make memes unlike any project before us and would dare say we produce more than any other token on any chain. We will save all lizards in the entire world eventually.
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-25 09:45:00
|Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde tasfiyeler 628 milyon dolara ulaştı, 130.000'den fazla trader tasfiye edildi
|08-25 05:44:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin "Wick" Geçici Olarak 112.000 Doların Altına Düştü
|08-24 19:48:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %58,23'e Düşerek Bu Yılın Ocak Ayından Beri En Düşük Seviyeye Ulaştı
|08-24 03:20:00
|Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8
|08-24 02:09:00
|Sektör Haberleri
Trend olan altcoinler karışık performans gösteriyor, OKB son saatte %2,31 düşerken, BIO son saatte %13,68 yükseliyor
|08-24 02:00:00
|Uzman Görüşleri
Powell: Politika Ayarlaması Gerektiren Risk Dengesinde Değişim
