Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00002604 $ 0,00002604 $ 0,00002604 24 sa Düşük $ 0,00003694 $ 0,00003694 $ 0,00003694 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00002604$ 0,00002604 $ 0,00002604 24 sa Yüksek $ 0,00003694$ 0,00003694 $ 0,00003694 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00004032$ 0,00004032 $ 0,00004032 En Düşük Fiyat $ 0,00002604$ 0,00002604 $ 0,00002604 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,35 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%17,79 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) canlı fiyatı $0,00002876. $GAPPY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00002604 ve en yüksek $ 0,00003694 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $GAPPY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00004032, en düşük fiyatı ise $ 0,00002604 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, $GAPPY son bir saatte +%0,35 değişim gösterdi, 24 saatte -%17,79 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Gap Tooth Lizard ($GAPPY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,93M$ 2,93M $ 2,93M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,93M$ 2,93M $ 2,93M Dolaşım Arzı 101,91B 101,91B 101,91B Toplam Arz 101.906.804.087,4855 101.906.804.087,4855 101.906.804.087,4855

Şu anki Gap Tooth Lizard piyasa değeri $ 2,93M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $GAPPY arzı 101,91B olup, toplam arzı 101906804087.4855. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,93M.