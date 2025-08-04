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Gas Fiyatı (GAS)

Listelenmedi

Gas (GAS) Canlı Fiyat Grafiği

$2,99
$2,99$2,99
+%1,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Gas (GAS) Fiyatı

Gas (GAS), şu anda 2,99 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 194,59M USD piyasa değerine sahiptir. GAS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Gas Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,48
Gas 24 saatlik fiyat değişimi
65,09M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Gas (GAS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Gas / USD fiyat değişimi, $ +0,04369067.
Son 30 gün içerisinde, Gas / USD fiyat değişimi, $ +0,1405006980.
Son 60 gün içerisinde, Gas / USD fiyat değişimi, $ +0,0585358280.
Son 90 gün içerisinde, Gas / USD fiyat değişimi, $ -0,0502480376843393.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,04369067+%1,48
30 Gün$ +0,1405006980+%4,70
60 Gün$ +0,0585358280+%1,96
90 Gün$ -0,0502480376843393-%1,65

Gas (GAS) Fiyat Analizi

En güncel Gas fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 2,93
$ 2,93$ 2,93

$ 3,0
$ 3,0$ 3,0

$ 91,94
$ 91,94$ 91,94

+%0,11

+%1,48

-%12,41

Gas (GAS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 194,59M
$ 194,59M$ 194,59M

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65,09M
65,09M 65,09M

Gas (GAS) Nedir?

Gas is one of the two coins created by Neo Foundation. Gas is used as a processing fees for Neo coin. Neo hashing algorithm is Proof of Stake (PoS), where blocks processing power depends on the amount of tokens held by miners instead of the Proof of Work method which depends on the mining power that a miner has to create a new block. Neo holders is compensated with certain amount of Gas every month, is a similar concept to the ether gas and is used as a power for transaction (transaction). It is a coin that is paid as compensation of a concept of interest generated by PoS mining. At the beginning of the release, about one Neo was paid per day with 1000 Neo, but it has a design algorithm that is gradually decreasing over time, which is offset by the price increase. It is a coin that is closely related to Neo, walking along the path of the companion with the rise of Neo, and it forms a necessary relationship that the movement must be moving in a fluid manner.

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Gas (GAS) Kaynağı

Resmi Websitesi

Gas (GAS) Token Ekonomisi

Gas (GAS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GAS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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GAS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GAS / VND
78.681,85
1 GAS / AUD
A$4,6046
1 GAS / GBP
2,2425
1 GAS / EUR
2,5714
1 GAS / USD
$2,99
1 GAS / MYR
RM12,6477
1 GAS / TRY
121,6033
1 GAS / JPY
¥439,53
1 GAS / ARS
ARS$4.079,1075
1 GAS / RUB
238,4226
1 GAS / INR
261,9838
1 GAS / IDR
Rp49.016,3856
1 GAS / KRW
4.135,5288
1 GAS / PHP
171,2373
1 GAS / EGP
￡E.144,9253
1 GAS / BRL
R$16,744
1 GAS / CAD
C$4,0963
1 GAS / BDT
360,9528
1 GAS / NGN
4.537,1755
1 GAS / UAH
123,3375
1 GAS / VES
Bs367,77
1 GAS / CLP
$2.873,39
1 GAS / PKR
Rs837,2897
1 GAS / KZT
1.602,341
1 GAS / THB
฿96,9358
1 GAS / TWD
NT$89,2216
1 GAS / AED
د.إ10,9733
1 GAS / CHF
Fr2,392
1 GAS / HKD
HK$23,4416
1 GAS / MAD
.د.م26,9997
1 GAS / MXN
$56,2718
1 GAS / PLN
11,0331
1 GAS / RON
лв13,0962
1 GAS / SEK
kr28,8535
1 GAS / BGN
лв5,0531
1 GAS / HUF
Ft1.027,8424
1 GAS / CZK
63,4179
1 GAS / KWD
د.ك0,91195
1 GAS / ILS
10,166