Gashy (GASH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%6,43 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,38 Fiyat Değişimi (7 G) -%51,89 Fiyat Değişimi (7 G) -%51,89

Gashy (GASH) canlı fiyatı --. GASH, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GASH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GASH son bir saatte +%6,43 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,38 ve son 7 günde -%51,89 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Gashy (GASH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 23,30K$ 23,30K $ 23,30K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 23,30K$ 23,30K $ 23,30K Dolaşım Arzı 962,50M 962,50M 962,50M Toplam Arz 962.497.768,0833279 962.497.768,0833279 962.497.768,0833279

Şu anki Gashy piyasa değeri $ 23,30K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GASH arzı 962,50M olup, toplam arzı 962497768.0833279. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 23,30K.