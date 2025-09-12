GATEWAY TO MARS (MARS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00000222$ 0,00000222 $ 0,00000222 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,10 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,30 Fiyat Değişimi (7 G) +%4,27 Fiyat Değişimi (7 G) +%4,27

GATEWAY TO MARS (MARS) canlı fiyatı --. MARS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MARS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00000222, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MARS son bir saatte +%0,10 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,30 ve son 7 günde +%4,27 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GATEWAY TO MARS (MARS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 35,19K$ 35,19K $ 35,19K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 35,19K$ 35,19K $ 35,19K Dolaşım Arzı 689,50B 689,50B 689,50B Toplam Arz 689.499.618.330,3379 689.499.618.330,3379 689.499.618.330,3379

Şu anki GATEWAY TO MARS piyasa değeri $ 35,19K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MARS arzı 689,50B olup, toplam arzı 689499618330.3379. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 35,19K.