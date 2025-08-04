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GATSBY Fiyatı (GATSBY)

Listelenmedi

GATSBY (GATSBY) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0764
$0,0764$0,0764
-%1,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü GATSBY (GATSBY) Fiyatı

GATSBY (GATSBY), şu anda 0,076396 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,40M USD piyasa değerine sahiptir. GATSBY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

GATSBY Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,33
GATSBY 24 saatlik fiyat değişimi
57,60M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında GATSBY (GATSBY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, GATSBY / USD fiyat değişimi, $ -0,00103654697587632.
Son 30 gün içerisinde, GATSBY / USD fiyat değişimi, $ +0,0052059061.
Son 60 gün içerisinde, GATSBY / USD fiyat değişimi, $ -0,0247248549.
Son 90 gün içerisinde, GATSBY / USD fiyat değişimi, $ -0,05431320049725196.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00103654697587632-%1,33
30 Gün$ +0,0052059061+%6,81
60 Gün$ -0,0247248549-%32,36
90 Gün$ -0,05431320049725196-%41,55

GATSBY (GATSBY) Fiyat Analizi

En güncel GATSBY fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,074337
$ 0,074337$ 0,074337

$ 0,078188
$ 0,078188$ 0,078188

$ 1,006
$ 1,006$ 1,006

+%0,08

-%1,33

-%29,33

GATSBY (GATSBY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,40M
$ 4,40M$ 4,40M

--
----

57,60M
57,60M 57,60M

GATSBY (GATSBY) Nedir?

Gatsby offers an advanced on-chain research and analysis suite, using AI to provide real-time insights and in-depth market data. Traders can leverage smart analytics, backtesting tools, and automated strategies to quickly identify trends, track big players, and evaluate projects. With features like whale monitoring, trending token lists, and customizable alerts, Gatsby streamlines on-chain research, enabling confident, data-driven decisions. This suite is designed for users to extract alpha effortlessly by turning raw blockchain data into actionable insights.

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GATSBY (GATSBY) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

GATSBY (GATSBY) Token Ekonomisi

GATSBY (GATSBY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GATSBY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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GATSBY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GATSBY / VND
2.010,36074
1 GATSBY / AUD
A$0,11764984
1 GATSBY / GBP
0,057297
1 GATSBY / EUR
0,06570056
1 GATSBY / USD
$0,076396
1 GATSBY / MYR
RM0,32315508
1 GATSBY / TRY
3,10702532
1 GATSBY / JPY
¥11,230212
1 GATSBY / ARS
ARS$104,223243
1 GATSBY / RUB
6,09181704
1 GATSBY / INR
6,69381752
1 GATSBY / IDR
Rp1.252,39324224
1 GATSBY / KRW
105,66483552
1 GATSBY / PHP
4,37519892
1 GATSBY / EGP
￡E.3,70291412
1 GATSBY / BRL
R$0,4278176
1 GATSBY / CAD
C$0,10466252
1 GATSBY / BDT
9,22252512
1 GATSBY / NGN
115,9271102
1 GATSBY / UAH
3,151335
1 GATSBY / VES
Bs9,396708
1 GATSBY / CLP
$73,416556
1 GATSBY / PKR
Rs21,39317188
1 GATSBY / KZT
40,9406164
1 GATSBY / THB
฿2,47675832
1 GATSBY / TWD
NT$2,27965664
1 GATSBY / AED
د.إ0,28037332
1 GATSBY / CHF
Fr0,0611168
1 GATSBY / HKD
HK$0,59894464
1 GATSBY / MAD
.د.م0,68985588
1 GATSBY / MXN
$1,43777272
1 GATSBY / PLN
0,28190124
1 GATSBY / RON
лв0,33461448
1 GATSBY / SEK
kr0,7372214
1 GATSBY / BGN
лв0,12910924
1 GATSBY / HUF
Ft26,26188896
1 GATSBY / CZK
1,62035916
1 GATSBY / KWD
د.ك0,02330078
1 GATSBY / ILS
0,2597464