Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Nedir?

The Gauntlet USDC Prime vault aims to optimize for risk-adjusted yield across large market cap and high liquidity collateral markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

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Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Token Ekonomisi

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