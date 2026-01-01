Bugünkü GBOY Fiyatı

Bugünkü GBOY (GBOY) fiyatı $ 0,00960719 olup, son 24 saatte % 7,40 değişim gösterdi. Mevcut GBOY / USD dönüşüm oranı GBOY başına $ 0,00960719 şeklindedir.

GBOY, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.684.008 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 799,75M GBOY şeklindedir. Son 24 saat içinde GBOY, $ 0,00888334 (en düşük) ile $ 0,00961218 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01411889 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00421554 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GBOY, son bir saatte +%2,11 ve son 7 günde -%13,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GBOY (GBOY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,68M$ 7,68M $ 7,68M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,61M$ 9,61M $ 9,61M Dolaşım Arzı 799,75M 799,75M 799,75M Toplam Arz 999.999.151,2952496 999.999.151,2952496 999.999.151,2952496

Şu anki GBOY piyasa değeri $ 7,68M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GBOY arzı 799,75M olup, toplam arzı 999999151.2952496. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,61M.