Gemo (GEMO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00081555 $ 0,00081555 $ 0,00081555 24 sa Düşük $ 0,00091297 $ 0,00091297 $ 0,00091297 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00081555$ 0,00081555 $ 0,00081555 24 sa Yüksek $ 0,00091297$ 0,00091297 $ 0,00091297 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00091297$ 0,00091297 $ 0,00091297 En Düşük Fiyat $ 0,00081555$ 0,00081555 $ 0,00081555 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,30 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%9,07 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Gemo (GEMO) canlı fiyatı $0,00089788. GEMO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00081555 ve en yüksek $ 0,00091297 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GEMO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00091297, en düşük fiyatı ise $ 0,00081555 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GEMO son bir saatte -%0,30 değişim gösterdi, 24 saatte +%9,07 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Gemo (GEMO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 897,90K$ 897,90K $ 897,90K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 897,90K$ 897,90K $ 897,90K Dolaşım Arzı 999,97M 999,97M 999,97M Toplam Arz 999.965.027,855593 999.965.027,855593 999.965.027,855593

Şu anki Gemo piyasa değeri $ 897,90K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GEMO arzı 999,97M olup, toplam arzı 999965027.855593. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 897,90K.