Gen Z Quant Fiyatı (QUANT)

1 QUANT / USD Canlı Fiyatı:

$0,00060699
$0,00060699
-%5,101D
Gen Z Quant (QUANT) Canlı Fiyat Grafiği
Gen Z Quant (QUANT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00059487
$ 0,00059487
24 sa Düşük
$ 0,0006398
$ 0,0006398
24 sa Yüksek

$ 0,00059487
$ 0,00059487

$ 0,0006398
$ 0,0006398

$ 0,06486
$ 0,06486

$ 0,00057632
$ 0,00057632

+%0,01

-%5,53

-%13,01

-%13,01

Gen Z Quant (QUANT) canlı fiyatı $0,0006035. QUANT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00059487 ve en yüksek $ 0,0006398 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. QUANT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,06486, en düşük fiyatı ise $ 0,00057632 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, QUANT son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,53 ve son 7 günde -%13,01 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Gen Z Quant (QUANT) Piyasa Bilgileri

$ 603,42K
$ 603,42K

--
--

$ 603,42K
$ 603,42K

999,83M
999,83M

999.832.615,61445
999.832.615,61445

Şu anki Gen Z Quant piyasa değeri $ 603,42K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki QUANT arzı 999,83M olup, toplam arzı 999832615.61445. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 603,42K.

Gen Z Quant (QUANT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Gen Z Quant / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Gen Z Quant / USD fiyat değişimi, $ -0,0001336651.
Son 60 gün içerisinde, Gen Z Quant / USD fiyat değişimi, $ -0,0001934469.
Son 90 gün içerisinde, Gen Z Quant / USD fiyat değişimi, $ -0,0003235117256956352.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%5,53
30 Gün$ -0,0001336651-%22,14
60 Gün$ -0,0001934469-%32,05
90 Gün$ -0,0003235117256956352-%34,89

Gen Z Quant (QUANT) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Gen Z Quant (QUANT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Gen Z Quant Fiyat Tahmini (USD)

Gen Z Quant (QUANT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Gen Z Quant (QUANT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Gen Z Quant için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Gen Z Quant fiyat tahminini hemen kontrol edin!

QUANT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Gen Z Quant (QUANT) Token Ekonomisi

Gen Z Quant (QUANT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. QUANT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Gen Z Quant (QUANT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Gen Z Quant (QUANT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı QUANT fiyatı, 0,0006035 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
QUANT / USD güncel fiyatı nedir?
QUANT / USD güncel fiyatı $ 0,0006035. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Gen Z Quant varlığının piyasa değeri nedir?
QUANT piyasa değeri $ 603,42K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki QUANT arzı nedir?
Dolaşımdaki QUANT arzı, 999,83M USD.
QUANT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
QUANT, ATH fiyatı olan 0,06486 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük QUANT fiyatı (ATL) nedir?
QUANT, ATL fiyatı olan 0,00057632 USD değerine düştü.
QUANT işlem hacmi nedir?
QUANT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
QUANT bu yıl daha da yükselir mi?
QUANT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için QUANT fiyat tahminine göz atın.
