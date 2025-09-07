Gen Z Quant (QUANT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00059487 $ 0,00059487 $ 0,00059487 24 sa Düşük $ 0,0006398 $ 0,0006398 $ 0,0006398 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00059487$ 0,00059487 $ 0,00059487 24 sa Yüksek $ 0,0006398$ 0,0006398 $ 0,0006398 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,06486$ 0,06486 $ 0,06486 En Düşük Fiyat $ 0,00057632$ 0,00057632 $ 0,00057632 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,53 Fiyat Değişimi (7 G) -%13,01 Fiyat Değişimi (7 G) -%13,01

Gen Z Quant (QUANT) canlı fiyatı $0,0006035. QUANT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00059487 ve en yüksek $ 0,0006398 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. QUANT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,06486, en düşük fiyatı ise $ 0,00057632 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, QUANT son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,53 ve son 7 günde -%13,01 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Gen Z Quant (QUANT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 603,42K$ 603,42K $ 603,42K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 603,42K$ 603,42K $ 603,42K Dolaşım Arzı 999,83M 999,83M 999,83M Toplam Arz 999.832.615,61445 999.832.615,61445 999.832.615,61445

Şu anki Gen Z Quant piyasa değeri $ 603,42K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki QUANT arzı 999,83M olup, toplam arzı 999832615.61445. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 603,42K.