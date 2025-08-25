GeorgiaAI (GEAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00014456 $ 0,00014456 $ 0,00014456 24 sa Düşük $ 0,00017404 $ 0,00017404 $ 0,00017404 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00014456$ 0,00014456 $ 0,00014456 24 sa Yüksek $ 0,00017404$ 0,00017404 $ 0,00017404 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00025418$ 0,00025418 $ 0,00025418 En Düşük Fiyat $ 0,00014456$ 0,00014456 $ 0,00014456 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,52 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%15,15 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

GeorgiaAI (GEAI) canlı fiyatı $0,00014717. GEAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00014456 ve en yüksek $ 0,00017404 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GEAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00025418, en düşük fiyatı ise $ 0,00014456 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GEAI son bir saatte -%1,52 değişim gösterdi, 24 saatte -%15,15 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GeorgiaAI (GEAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 116,82K$ 116,82K $ 116,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 147,17K$ 147,17K $ 147,17K Dolaşım Arzı 793,79M 793,79M 793,79M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki GeorgiaAI piyasa değeri $ 116,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GEAI arzı 793,79M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 147,17K.