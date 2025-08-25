GeorgiaAI Fiyatı (GEAI)
GeorgiaAI (GEAI) canlı fiyatı $0,00014717. GEAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00014456 ve en yüksek $ 0,00017404 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GEAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00025418, en düşük fiyatı ise $ 0,00014456 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, GEAI son bir saatte -%1,52 değişim gösterdi, 24 saatte -%15,15 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki GeorgiaAI piyasa değeri $ 116,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GEAI arzı 793,79M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 147,17K.
Gün içerisinde, GeorgiaAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, GeorgiaAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, GeorgiaAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, GeorgiaAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%15,15
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
AI-Powered SocialFi — Engineered for Real Community Growth The era of hype-driven marketing is over. The future is community-led. Enter GeorgiaAI — your intelligent SocialFi campaign agent. We are building an AI-powered launchpad where every campaign is run by Georgia, designed to turn 10 super-users into 10,000 brand ambassadors. Through gamified experiences, personalized rewards, and smart automation, Georgia empowers communities to grow together and win together. This isn’t just marketing. It’s SocialFi with purpose. Let’s get cooking. 🍳
