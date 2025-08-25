GEAI Hakkında Daha Fazla Bilgi

GeorgiaAI Fiyatı (GEAI)

1 GEAI / USD Canlı Fiyatı:

$0,00014725
$0,00014725$0,00014725
-%15,301D
GeorgiaAI (GEAI) Canlı Fiyat Grafiği
GeorgiaAI (GEAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00014456
24 sa Düşük
$ 0,00017404
24 sa Yüksek

$ 0,00014456
$ 0,00017404
$ 0,00025418
$ 0,00014456
-%1,52

-%15,15

--

--

GeorgiaAI (GEAI) canlı fiyatı $0,00014717. GEAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00014456 ve en yüksek $ 0,00017404 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GEAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00025418, en düşük fiyatı ise $ 0,00014456 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GEAI son bir saatte -%1,52 değişim gösterdi, 24 saatte -%15,15 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GeorgiaAI (GEAI) Piyasa Bilgileri

$ 116,82K
--
$ 147,17K
793,79M
1.000.000.000,0
Şu anki GeorgiaAI piyasa değeri $ 116,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GEAI arzı 793,79M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 147,17K.

GeorgiaAI (GEAI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, GeorgiaAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, GeorgiaAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, GeorgiaAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, GeorgiaAI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%15,15
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

GeorgiaAI (GEAI) Nedir?

AI-Powered SocialFi — Engineered for Real Community Growth The era of hype-driven marketing is over. The future is community-led. Enter GeorgiaAI — your intelligent SocialFi campaign agent. We are building an AI-powered launchpad where every campaign is run by Georgia, designed to turn 10 super-users into 10,000 brand ambassadors. Through gamified experiences, personalized rewards, and smart automation, Georgia empowers communities to grow together and win together. This isn’t just marketing. It’s SocialFi with purpose. Let’s get cooking. 🍳

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

GeorgiaAI (GEAI) Kaynağı

Resmi Websitesi

GeorgiaAI Fiyat Tahmini (USD)

GeorgiaAI (GEAI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? GeorgiaAI (GEAI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak GeorgiaAI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

GeorgiaAI fiyat tahminini hemen kontrol edin!

GEAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

GeorgiaAI (GEAI) Token Ekonomisi

GeorgiaAI (GEAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GEAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: GeorgiaAI (GEAI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü GeorgiaAI (GEAI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı GEAI fiyatı, 0,00014717 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
GEAI / USD güncel fiyatı nedir?
GEAI / USD güncel fiyatı $ 0,00014717. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
GeorgiaAI varlığının piyasa değeri nedir?
GEAI piyasa değeri $ 116,82K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki GEAI arzı nedir?
Dolaşımdaki GEAI arzı, 793,79M USD.
GEAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
GEAI, ATH fiyatı olan 0,00025418 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük GEAI fiyatı (ATL) nedir?
GEAI, ATL fiyatı olan 0,00014456 USD değerine düştü.
GEAI işlem hacmi nedir?
GEAI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
GEAI bu yıl daha da yükselir mi?
GEAI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için GEAI fiyat tahminine göz atın.
GeorgiaAI (GEAI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-24 03:20:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8
08-24 02:09:00Sektör Haberleri
Trend olan altcoinler karışık performans gösteriyor, OKB son saatte %2,31 düşerken, BIO son saatte %13,68 yükseliyor
08-24 02:00:00Uzman Görüşleri
Powell: Politika Ayarlaması Gerektiren Risk Dengesinde Değişim
08-23 08:04:00Sektör Haberleri
Ethereum 44 ay sonra 4.887 dolara ulaşarak yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
08-23 03:43:59Sektör Haberleri
"ETH Series" Altcoin'ler Geniş Çapta Yükseliyor, ETHFI 24 Saatte %22'den Fazla Artış Gösterdi
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.