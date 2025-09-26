Get Rich or Die Trying (GRODT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00512545 $ 0,00512545 $ 0,00512545 24 sa Düşük $ 0,00588249 $ 0,00588249 $ 0,00588249 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00512545$ 0,00512545 $ 0,00512545 24 sa Yüksek $ 0,00588249$ 0,00588249 $ 0,00588249 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00588249$ 0,00588249 $ 0,00588249 En Düşük Fiyat $ 0,00512545$ 0,00512545 $ 0,00512545 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%6,99 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%3,46 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Get Rich or Die Trying (GRODT) canlı fiyatı $0,00540464. GRODT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00512545 ve en yüksek $ 0,00588249 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GRODT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00588249, en düşük fiyatı ise $ 0,00512545 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GRODT son bir saatte -%6,99 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,46 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Get Rich or Die Trying (GRODT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,51M$ 5,51M $ 5,51M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,51M$ 5,51M $ 5,51M Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.998,0 999.999.998,0 999.999.998,0

Şu anki Get Rich or Die Trying piyasa değeri $ 5,51M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GRODT arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999998.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,51M.