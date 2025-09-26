Get Rich or Die Trying Fiyatı (GRODT)
-%6,99
+%3,46
--
--
Get Rich or Die Trying (GRODT) canlı fiyatı $0,00540464. GRODT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00512545 ve en yüksek $ 0,00588249 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GRODT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00588249, en düşük fiyatı ise $ 0,00512545 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, GRODT son bir saatte -%6,99 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,46 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Get Rich or Die Trying piyasa değeri $ 5,51M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GRODT arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999998.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,51M.
Gün içerisinde, Get Rich or Die Trying / USD fiyat değişimi, $ +0,00018091.
Son 30 gün içerisinde, Get Rich or Die Trying / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Get Rich or Die Trying / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Get Rich or Die Trying / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00018091
|+%3,46
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
$GRODT is more than just a meme token, it’s a movement born from the trenches of crypto where risk, humor, and ambition collide. Every wallet in the grind knows the truth: this space is not for the faint of heart, it’s for those bold enough to chase generational wealth with full conviction. We are here to embrace the highs, endure the lows, and live by the mantra that defines every true degen: get rich or die trying. With $GRODT, the culture becomes the currency.
Get Rich or Die Trying (GRODT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GRODT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-25 22:29:00
|Ekonomik Veriler
ABD'nin 20 Eylül'de sona eren hafta için ilk işsizlik başvuruları, beklenen 235.000'e karşılık toplam 218.000 oldu
|09-25 14:14:00
|Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Düşüş Trendini Sürdürüyor, Ethereum Neredeyse $4000 Destek Seviyesini Kırıyor
|09-25 13:32:00
|Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 79,40 milyon dolar net çıkış kaydederken, Bitcoin spot ETF'leri 241 milyon dolar net giriş kaydetti
|09-23 14:29:00
|Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
|09-23 04:32:00
|Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor
|09-22 16:24:00
|Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
