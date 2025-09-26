Bugünkü canlı Get Rich or Die Trying fiyatı 0,00540464 USD. GRODT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. GRODT fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Get Rich or Die Trying fiyatı 0,00540464 USD. GRODT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. GRODT fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Get Rich or Die Trying Logosu

Get Rich or Die Trying Fiyatı (GRODT)

Listelenmedi

1 GRODT / USD Canlı Fiyatı:

$0,00540464
$0,00540464
+%3,401D
USD
Get Rich or Die Trying (GRODT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-26 13:58:40 (UTC+8)

Get Rich or Die Trying (GRODT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

-%6,99

+%3,46

--

--

Get Rich or Die Trying (GRODT) canlı fiyatı $0,00540464. GRODT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00512545 ve en yüksek $ 0,00588249 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GRODT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00588249, en düşük fiyatı ise $ 0,00512545 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GRODT son bir saatte -%6,99 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,46 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Get Rich or Die Trying (GRODT) Piyasa Bilgileri

Şu anki Get Rich or Die Trying piyasa değeri $ 5,51M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GRODT arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999998.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,51M.

Get Rich or Die Trying (GRODT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Get Rich or Die Trying / USD fiyat değişimi, $ +0,00018091.
Son 30 gün içerisinde, Get Rich or Die Trying / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Get Rich or Die Trying / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Get Rich or Die Trying / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00018091+%3,46
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Get Rich or Die Trying (GRODT) Nedir?

$GRODT is more than just a meme token, it’s a movement born from the trenches of crypto where risk, humor, and ambition collide. Every wallet in the grind knows the truth: this space is not for the faint of heart, it’s for those bold enough to chase generational wealth with full conviction. We are here to embrace the highs, endure the lows, and live by the mantra that defines every true degen: get rich or die trying. With $GRODT, the culture becomes the currency.

Get Rich or Die Trying (GRODT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Get Rich or Die Trying Fiyat Tahmini (USD)

Get Rich or Die Trying (GRODT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Get Rich or Die Trying (GRODT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Get Rich or Die Trying için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Get Rich or Die Trying fiyat tahminini hemen kontrol edin!

GRODT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Get Rich or Die Trying (GRODT) Token Ekonomisi

Get Rich or Die Trying (GRODT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GRODT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Get Rich or Die Trying (GRODT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Get Rich or Die Trying (GRODT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı GRODT fiyatı, 0,00540464 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
GRODT / USD güncel fiyatı nedir?
GRODT / USD güncel fiyatı $ 0,00540464. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Get Rich or Die Trying varlığının piyasa değeri nedir?
GRODT piyasa değeri $ 5,51M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki GRODT arzı nedir?
Dolaşımdaki GRODT arzı, 1000,00M USD.
GRODT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
GRODT, ATH fiyatı olan 0,00588249 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük GRODT fiyatı (ATL) nedir?
GRODT, ATL fiyatı olan 0,00512545 USD değerine düştü.
GRODT işlem hacmi nedir?
GRODT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
GRODT bu yıl daha da yükselir mi?
GRODT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için GRODT fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-26 13:58:40 (UTC+8)

Get Rich or Die Trying (GRODT) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-25 22:29:00Ekonomik Veriler
ABD'nin 20 Eylül'de sona eren hafta için ilk işsizlik başvuruları, beklenen 235.000'e karşılık toplam 218.000 oldu
09-25 14:14:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Düşüş Trendini Sürdürüyor, Ethereum Neredeyse $4000 Destek Seviyesini Kırıyor
09-25 13:32:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 79,40 milyon dolar net çıkış kaydederken, Bitcoin spot ETF'leri 241 milyon dolar net giriş kaydetti
09-23 14:29:00Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-23 04:32:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında

