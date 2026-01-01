Bugünkü GhostwareOS Fiyatı

Bugünkü GhostwareOS (GHOST) fiyatı $ 0,00118477 olup, son 24 saatte % 0,38 değişim gösterdi. Mevcut GHOST / USD dönüşüm oranı GHOST başına $ 0,00118477 şeklindedir.

GhostwareOS, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.184.462 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,74M GHOST şeklindedir. Son 24 saat içinde GHOST, $ 0,00111653 (en düşük) ile $ 0,00141225 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02603224 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00109772 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GHOST, son bir saatte +%1,83 ve son 7 günde -%27,78 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GhostwareOS (GHOST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,18M$ 1,18M $ 1,18M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,18M$ 1,18M $ 1,18M Dolaşım Arzı 999,74M 999,74M 999,74M Toplam Arz 999.739.215,5828693 999.739.215,5828693 999.739.215,5828693

Şu anki GhostwareOS piyasa değeri $ 1,18M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GHOST arzı 999,74M olup, toplam arzı 999739215.5828693. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,18M.