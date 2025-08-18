Giant Token (GTAN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,43 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%26,64 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Giant Token (GTAN) canlı fiyatı --. GTAN, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GTAN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GTAN son bir saatte +%0,43 değişim gösterdi, 24 saatte +%26,64 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Giant Token (GTAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 360,73K$ 360,73K $ 360,73K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 360,73K$ 360,73K $ 360,73K Dolaşım Arzı 377,26T 377,26T 377,26T Toplam Arz 377.263.247.990.156,0 377.263.247.990.156,0 377.263.247.990.156,0

Şu anki Giant Token piyasa değeri $ 360,73K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GTAN arzı 377,26T olup, toplam arzı 377263247990156.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 360,73K.