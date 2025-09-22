Bugünkü canlı GIFT fiyatı 0,118538 USD. GIFT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. GIFT fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı GIFT fiyatı 0,118538 USD. GIFT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. GIFT fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

GIFT Hakkında Daha Fazla Bilgi

GIFT Fiyat Bilgileri

GIFT Resmi Websitesi

GIFT Token Ekonomisi

GIFT Fiyat Tahmini

GIFT Fiyatı (GIFT)

1 GIFT / USD Canlı Fiyatı:

$0,118538
%0,001D
GIFT (GIFT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-22 14:02:07 (UTC+8)

GIFT (GIFT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,118521
24 sa Düşük
$ 0,11855
24 sa Yüksek

$ 0,118521
$ 0,11855
$ 0,11855
$ 0,118325
+%0,00

+%0,00

--

--

GIFT (GIFT) canlı fiyatı $0,118538. GIFT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,118521 ve en yüksek $ 0,11855 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GIFT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,11855, en düşük fiyatı ise $ 0,118325 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GIFT son bir saatte +%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,00 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GIFT (GIFT) Piyasa Bilgileri

$ 372,22K
--
$ 372,22K
3,14M
3.140.135,0
Şu anki GIFT piyasa değeri $ 372,22K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GIFT arzı 3,14M olup, toplam arzı 3140135.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 372,22K.

GIFT (GIFT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, GIFT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, GIFT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, GIFT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, GIFT / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,00
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

GIFT (GIFT) Nedir?

GIFT Gold ($GIFT) is a gold stablecoin backed 1:1 by real physical gold, issued by Ubuntu Tribe (UTribe) — a real-world asset (RWA) ecosystem officially registered as Ubuntu Uhuru. ✅ Audited, insured, and securely stored in regulated gold vaults across Zurich, Stuttgart, Dubai, and Copenhagen ✅ Fractional ownership available with blockchain based tokens ✅Redeemable as physical gold Looking to buy digital gold near me? GIFT Gold offers a globally accessible solution for anyone seeking fractional gold ownership, a regulated gold token, and a safe, blockchain-based way to buy gold online — no matter where you are. Join the future of gold investing with one of the best gold-backed stablecoins trusted worldwide.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

GIFT (GIFT) Kaynağı

Resmi Websitesi

GIFT Fiyat Tahmini (USD)

GIFT (GIFT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? GIFT (GIFT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak GIFT için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

GIFT fiyat tahminini hemen kontrol edin!

GIFT Varlığından Yerel Para Birimlerine

GIFT (GIFT) Token Ekonomisi

GIFT (GIFT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GIFT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: GIFT (GIFT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü GIFT (GIFT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı GIFT fiyatı, 0,118538 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
GIFT / USD güncel fiyatı nedir?
GIFT / USD güncel fiyatı $ 0,118538. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
GIFT varlığının piyasa değeri nedir?
GIFT piyasa değeri $ 372,22K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki GIFT arzı nedir?
Dolaşımdaki GIFT arzı, 3,14M USD.
GIFT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
GIFT, ATH fiyatı olan 0,11855 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük GIFT fiyatı (ATL) nedir?
GIFT, ATL fiyatı olan 0,118325 USD değerine düştü.
GIFT işlem hacmi nedir?
GIFT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
GIFT bu yıl daha da yükselir mi?
GIFT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için GIFT fiyat tahminine göz atın.
GIFT (GIFT) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-21 12:39:00Sektör Haberleri
BNB Chain ekosistem tokenleri tüm tabloda yükseliyor, ASTER 24 saatte %69'un üzerinde artış gösteriyor
09-21 11:06:00Sektör Haberleri
09-20 15:35:00Sektör Haberleri
09-19 14:44:00Sektör Haberleri
Bazı halka açık blok zinciri token'ları güç gösteriyor, IMX 24 saatlik artışı %16,3'e ulaşıyor
09-19 12:40:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 76 bildiriyor, iki gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor

