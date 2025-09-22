GIFT (GIFT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,118521 24 sa Yüksek $ 0,11855 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,11855 En Düşük Fiyat $ 0,118325 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,00 Fiyat Değişimi (7 G) --

GIFT (GIFT) canlı fiyatı $0,118538. GIFT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,118521 ve en yüksek $ 0,11855 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GIFT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,11855, en düşük fiyatı ise $ 0,118325 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GIFT son bir saatte +%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,00 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GIFT (GIFT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 372,22K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 372,22K Dolaşım Arzı 3,14M Toplam Arz 3.140.135,0

Şu anki GIFT piyasa değeri $ 372,22K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GIFT arzı 3,14M olup, toplam arzı 3140135.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 372,22K.