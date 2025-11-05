Gifts Strategy (GIFTSTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00294612 $ 0,00294612 $ 0,00294612 24 sa Düşük $ 0,00363575 $ 0,00363575 $ 0,00363575 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00294612$ 0,00294612 $ 0,00294612 24 sa Yüksek $ 0,00363575$ 0,00363575 $ 0,00363575 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00692033$ 0,00692033 $ 0,00692033 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,49 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,30 Fiyat Değişimi (7 G) -%16,77 Fiyat Değişimi (7 G) -%16,77

Gifts Strategy (GIFTSTR) canlı fiyatı $0,00311102. GIFTSTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00294612 ve en yüksek $ 0,00363575 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GIFTSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00692033, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GIFTSTR son bir saatte -%1,49 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,30 ve son 7 günde -%16,77 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Gifts Strategy (GIFTSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 285,79K$ 285,79K $ 285,79K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 300,57K$ 300,57K $ 300,57K Dolaşım Arzı 91,86M 91,86M 91,86M Toplam Arz 96.613.869,0 96.613.869,0 96.613.869,0

Şu anki Gifts Strategy piyasa değeri $ 285,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GIFTSTR arzı 91,86M olup, toplam arzı 96613869.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 300,57K.