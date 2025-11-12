Bugünkü Giggle Panda Fiyatı

Bugünkü Giggle Panda (GIGL) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,14 değişim gösterdi. Mevcut GIGL / USD dönüşüm oranı GIGL başına -- şeklindedir.

Giggle Panda, şu anda piyasa değeri açısından $ 133.791 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 889,92M GIGL şeklindedir. Son 24 saat içinde GIGL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GIGL, son bir saatte -%0,08 ve son 7 günde +%17,58 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Giggle Panda (GIGL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 133,79K$ 133,79K $ 133,79K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 150,34K$ 150,34K $ 150,34K Dolaşım Arzı 889,92M 889,92M 889,92M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

