Bugünkü Ginnan The Cat Fiyatı

Bugünkü Ginnan The Cat (GINNAN) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,87 değişim gösterdi. Mevcut GINNAN / USD dönüşüm oranı GINNAN başına $ 0 şeklindedir.

Ginnan The Cat, şu anda piyasa değeri açısından $ 124.239 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 6,90T GINNAN şeklindedir. Son 24 saat içinde GINNAN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GINNAN, son bir saatte -%0,99 ve son 7 günde -%21,51 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ginnan The Cat (GINNAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 124,24K$ 124,24K $ 124,24K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 124,24K$ 124,24K $ 124,24K Dolaşım Arzı 6,90T 6,90T 6,90T Toplam Arz 6.899.850.626.973,4 6.899.850.626.973,4 6.899.850.626.973,4

Şu anki Ginnan The Cat piyasa değeri $ 124,24K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GINNAN arzı 6,90T olup, toplam arzı 6899850626973.4. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 124,24K.