GKHAN (GKN) Nedir?

GKHAN is the native token of the BELOBABA ecosystem, revolutionizing the relationship between banking and its users. As the first banking token to reward holders with actual profits and fees from the bank, GKHAN offers access to exclusive benefits, fee discounts, and loyalty rewards. Through the staking program, users can convert GKHAN to X-GKHAN and earn up to 10% monthly in USDT, directly tied to BELOBABA’s performance. A built-in deflationary burn mechanism further enhances scarcity and long-term value.

GKHAN (GKN) Kaynağı Resmi Websitesi

GKHAN (GKN) Token Ekonomisi

GKHAN (GKN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GKN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!