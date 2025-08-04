GCR Hakkında Daha Fazla Bilgi

GCR Fiyat Bilgileri

GCR Resmi Websitesi

GCR Token Ekonomisi

GCR Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Global Coin Research Logosu

Global Coin Research Fiyatı (GCR)

Listelenmedi

Global Coin Research (GCR) Canlı Fiyat Grafiği

$0,13432
$0,13432$0,13432
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Global Coin Research (GCR) Fiyatı

Global Coin Research (GCR), şu anda 0,13432 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,34M USD piyasa değerine sahiptir. GCR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Global Coin Research Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Global Coin Research 24 saatlik fiyat değişimi
10,00M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki GCR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GCR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Global Coin Research (GCR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Global Coin Research / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Global Coin Research / USD fiyat değişimi, $ -0,0061174297.
Son 60 gün içerisinde, Global Coin Research / USD fiyat değişimi, $ -0,0093723660.
Son 90 gün içerisinde, Global Coin Research / USD fiyat değişimi, $ -0,02308105476626606.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0,0061174297-%4,55
60 Gün$ -0,0093723660-%6,97
90 Gün$ -0,02308105476626606-%14,66

Global Coin Research (GCR) Fiyat Analizi

En güncel Global Coin Research fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 13,24
$ 13,24$ 13,24

--

--

-%3,62

Global Coin Research (GCR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,34M
$ 1,34M$ 1,34M

--
----

10,00M
10,00M 10,00M

Global Coin Research (GCR) Nedir?

Global Coin Research is a social currency (cryptocurrency) for the Global Coin Research community of readers, writers and community members. The end goal for the $GCR token is to create a community whereby writers and contributors in the GCR community are supported directly by the consumers. The core of the community are these attributes: 1) Curious; 2) Entrepreneurial; 3) Supportive; 4) Inclusive; 5)Integrous; 6)Crypto native and crypto explorers

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Global Coin Research (GCR) Kaynağı

Resmi Websitesi

Global Coin Research (GCR) Token Ekonomisi

Global Coin Research (GCR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GCR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Global Coin Research (GCR) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

GCR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GCR / VND
3.534,6308
1 GCR / AUD
A$0,2068528
1 GCR / GBP
0,10074
1 GCR / EUR
0,1155152
1 GCR / USD
$0,13432
1 GCR / MYR
RM0,5681736
1 GCR / TRY
5,4614512
1 GCR / JPY
¥19,74504
1 GCR / ARS
ARS$182,252092
1 GCR / RUB
10,7348544
1 GCR / INR
11,766432
1 GCR / IDR
Rp2.201,9668608
1 GCR / KRW
185,5241272
1 GCR / PHP
7,6925064
1 GCR / EGP
￡E.6,5064608
1 GCR / BRL
R$0,73876
1 GCR / CAD
C$0,1840184
1 GCR / BDT
16,3574896
1 GCR / NGN
204,7560648
1 GCR / UAH
5,6038304
1 GCR / VES
Bs16,52136
1 GCR / CLP
$129,6188
1 GCR / PKR
Rs38,0716608
1 GCR / KZT
72,526084
1 GCR / THB
฿4,3492816
1 GCR / TWD
NT$4,0067656
1 GCR / AED
د.إ0,4929544
1 GCR / CHF
Fr0,107456
1 GCR / HKD
HK$1,0530688
1 GCR / MAD
.د.م1,2169392
1 GCR / MXN
$2,5238728
1 GCR / PLN
0,4956408
1 GCR / RON
лв0,5883216
1 GCR / SEK
kr1,2975312
1 GCR / BGN
лв0,2256576
1 GCR / HUF
Ft46,2208552
1 GCR / CZK
2,8516136
1 GCR / KWD
د.ك0,0409676
1 GCR / ILS
0,456688