GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) Nedir?

The M2 token on Solana is a powerful cryptographic technology encompassing the world's global money supply at any given time.

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GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) Kaynağı Resmi Websitesi

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) Token Ekonomisi

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