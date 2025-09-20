GMEOW (GMEOW) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,02058155 $ 0,02058155 $ 0,02058155 24 sa Düşük $ 0,0359508 $ 0,0359508 $ 0,0359508 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,02058155$ 0,02058155 $ 0,02058155 24 sa Yüksek $ 0,0359508$ 0,0359508 $ 0,0359508 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,03595096$ 0,03595096 $ 0,03595096 En Düşük Fiyat $ 0,02058155$ 0,02058155 $ 0,02058155 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%10,64 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%29,30 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

GMEOW (GMEOW) canlı fiyatı $0,02541419. GMEOW, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02058155 ve en yüksek $ 0,0359508 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GMEOW için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03595096, en düşük fiyatı ise $ 0,02058155 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GMEOW son bir saatte +%10,64 değişim gösterdi, 24 saatte -%29,30 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GMEOW (GMEOW) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 25,41M$ 25,41M $ 25,41M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 25,41M$ 25,41M $ 25,41M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki GMEOW piyasa değeri $ 25,41M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GMEOW arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 25,41M.