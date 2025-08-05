GNME MINING GAME Fiyatı (GNME)
GNME MINING GAME (GNME), şu anda 0,01756754 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 123,17K USD piyasa değerine sahiptir. GNME / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, GNME MINING GAME / USD fiyat değişimi, $ +0,00043398.
Son 30 gün içerisinde, GNME MINING GAME / USD fiyat değişimi, $ +0,0028408363.
Son 60 gün içerisinde, GNME MINING GAME / USD fiyat değişimi, $ +0,0027602786.
Son 90 gün içerisinde, GNME MINING GAME / USD fiyat değişimi, $ +0,002593507892599904.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00043398
|+%2,53
|30 Gün
|$ +0,0028408363
|+%16,17
|60 Gün
|$ +0,0027602786
|+%15,71
|90 Gün
|$ +0,002593507892599904
|+%17,32
En güncel GNME MINING GAME fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,71
+%2,53
-%3,10
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
GNME is a Web3 mining simulation game on the Solana blockchain, accessible via Telegram. Players experience crypto mining without needing specialized hardware. Users register through a Telegram bot to get a mining wallet. The core mechanic is "Hash Power," purchased with SOL (Solana's cryptocurrency). Every 0.1 SOL buys 100 Hash Power. The game generates 1200 blocks daily, with players earning $GNME tokens based on their Hash Power share. Rewards are claimable every 15 minutes. GNME has a fixed supply of 21 million tokens. The Telegram interface is clean and accessible, using inline keyboards for navigation. Players can easily check earnings, buy Hash Power, or view stats. GNME blends idle game mechanics with real crypto dynamics, appealing to blockchain enthusiasts. However, as it involves real money and market volatility, it should be approached as a high-risk, educational experience rather than an investment. This unique game offers insights into crypto mining and blockchain mechanics, suited for those interested in digital currencies and virtual economies.
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|1 GNME / VND
₫462,2898151
|1 GNME / AUD
A$0,0270540116
|1 GNME / GBP
￡0,013175655
|1 GNME / EUR
€0,0151080844
|1 GNME / USD
$0,01756754
|1 GNME / MYR
RM0,0743106942
|1 GNME / TRY
₺0,7139448256
|1 GNME / JPY
¥2,58242838
|1 GNME / ARS
ARS$23,9338408206
|1 GNME / RUB
₽1,4022410428
|1 GNME / INR
₹1,5443624414
|1 GNME / IDR
Rp287,9924129376
|1 GNME / KRW
₩24,3317456016
|1 GNME / PHP
₱1,0071470682
|1 GNME / EGP
￡E.0,8509716376
|1 GNME / BRL
R$0,0969728208
|1 GNME / CAD
C$0,0240675298
|1 GNME / BDT
৳2,1393750212
|1 GNME / NGN
₦26,7797823006
|1 GNME / UAH
₴0,7329177688
|1 GNME / VES
Bs2,21351004
|1 GNME / CLP
$16,97024364
|1 GNME / PKR
Rs4,9666949088
|1 GNME / KZT
₸9,485593223
|1 GNME / THB
฿0,5688369452
|1 GNME / TWD
NT$0,5249180952
|1 GNME / AED
د.إ0,0644728718
|1 GNME / CHF
Fr0,014054032
|1 GNME / HKD
HK$0,137905189
|1 GNME / MAD
.د.م0,1593375878
|1 GNME / MXN
$0,3323778568
|1 GNME / PLN
zł0,0648242226
|1 GNME / RON
лв0,0769458252
|1 GNME / SEK
kr0,1697024364
|1 GNME / BGN
лв0,0296891426
|1 GNME / HUF
Ft6,0639634572
|1 GNME / CZK
Kč0,3731345496
|1 GNME / KWD
د.ك0,0053580997
|1 GNME / ILS
₪0,0599053114