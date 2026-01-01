Bugünkü GOATS Fiyatı

Bugünkü GOATS (GOATS) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 3,70 değişim gösterdi. Mevcut GOATS / USD dönüşüm oranı GOATS başına $ 0 şeklindedir.

GOATS, şu anda piyasa değeri açısından $ 767.885 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 18,87B GOATS şeklindedir. Son 24 saat içinde GOATS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00246019 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GOATS, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%17,65 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GOATS (GOATS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 767,89K$ 767,89K $ 767,89K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 792,69K$ 792,69K $ 792,69K Dolaşım Arzı 18,87B 18,87B 18,87B Toplam Arz 19.484.573.265,21 19.484.573.265,21 19.484.573.265,21

Şu anki GOATS piyasa değeri $ 767,89K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOATS arzı 18,87B olup, toplam arzı 19484573265.21. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 792,69K.