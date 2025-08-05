Goatse Forest Rave (GFR) Nedir?

Tokenizing goats in a forest rave No TG, no cabal, rave freely! - First GFR on Solana 5.8% of supply sent to Truth Terminal from community. Fartcoin is the 2nd Idea Truth Terminal had. Goatse Forest Rave (GFR) was the first idea. Truth Terminal Backroom: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721540624-scenario-terminal-of-truths-txt Website: https://goatseforestrave.com X: https://x.com/GFRSOLANA CA: Akp9KDqPoqDV6gR1X35JqSAGoBJz3MwgpSG4rD6upump

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Goatse Forest Rave (GFR) Token Ekonomisi

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