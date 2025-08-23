GOBL Hakkında Daha Fazla Bilgi

GOBL Fiyatı (GOBL)

Listelenmedi

1 GOBL / USD Canlı Fiyatı:

$0,00031544
$0,00031544$0,00031544
-%10,501D
mexc
USD
GOBL (GOBL) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-23 16:49:18 (UTC+8)

GOBL (GOBL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%2,89

-%10,53

--

--

GOBL (GOBL) canlı fiyatı --. GOBL, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GOBL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GOBL son bir saatte -%2,89 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,53 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GOBL (GOBL) Piyasa Bilgileri

$ 157,72K
$ 157,72K$ 157,72K

--
----

$ 157,72K
$ 157,72K$ 157,72K

500,00M
500,00M 500,00M

500.000.000,0
500.000.000,0 500.000.000,0

Şu anki GOBL piyasa değeri $ 157,72K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOBL arzı 500,00M olup, toplam arzı 500000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 157,72K.

GOBL (GOBL) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, GOBL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, GOBL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, GOBL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, GOBL / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%10,53
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

GOBL (GOBL) Nedir?

GOBL has been lurking in the shadows, stacking energy while carefully wathcing the jeets. He’s been watching. Waiting. Plotting. Now the chains are rattling. It’s time to unleash. GOBL isn’t here to play nice. He’s here to seize BASE and etch his face into the culture of crypto forever. No more sidelines, no more sleep. This is the uprising. GOBL is chaos. A symbol of trust when nothing feels safe. GOBL is a rebellion wrapped in a meme, powered by the horde. This isn’t just another project. This is GOBL season.

GOBL (GOBL) Kaynağı

Resmi Websitesi

GOBL Fiyat Tahmini (USD)

GOBL (GOBL) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? GOBL (GOBL) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak GOBL için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

GOBL fiyat tahminini hemen kontrol edin!

GOBL Varlığından Yerel Para Birimlerine

GOBL (GOBL) Token Ekonomisi

GOBL (GOBL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GOBL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: GOBL (GOBL) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü GOBL (GOBL) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı GOBL fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
GOBL / USD güncel fiyatı nedir?
GOBL / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
GOBL varlığının piyasa değeri nedir?
GOBL piyasa değeri $ 157,72K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki GOBL arzı nedir?
Dolaşımdaki GOBL arzı, 500,00M USD.
GOBL için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
GOBL, ATH fiyatı olan 0 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük GOBL fiyatı (ATL) nedir?
GOBL, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
GOBL işlem hacmi nedir?
GOBL için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
GOBL bu yıl daha da yükselir mi?
GOBL piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için GOBL fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-23 16:49:18 (UTC+8)

GOBL (GOBL) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.