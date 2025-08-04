GGP Hakkında Daha Fazla Bilgi

GGP Fiyat Bilgileri

GGP Whitepaper

GGP Resmi Websitesi

GGP Token Ekonomisi

GGP Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

GoGoPool Logosu

GoGoPool Fiyatı (GGP)

Listelenmedi

GoGoPool (GGP) Canlı Fiyat Grafiği

$1.76
$1.76$1.76
+8.40%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü GoGoPool (GGP) Fiyatı

GoGoPool (GGP), şu anda 1.76 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 12.49M USD piyasa değerine sahiptir. GGP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

GoGoPool Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+8.50%
GoGoPool 24 saatlik fiyat değişimi
7.09M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki GGP / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GGP fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında GoGoPool (GGP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, GoGoPool / USD fiyat değişimi, $ +0.137864.
Son 30 gün içerisinde, GoGoPool / USD fiyat değişimi, $ -0.1299240800.
Son 60 gün içerisinde, GoGoPool / USD fiyat değişimi, $ -0.6438344000.
Son 90 gün içerisinde, GoGoPool / USD fiyat değişimi, $ -1.1886559432803463.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.137864+8.50%
30 Gün$ -0.1299240800-7.38%
60 Gün$ -0.6438344000-36.58%
90 Gün$ -1.1886559432803463-40.31%

GoGoPool (GGP) Fiyat Analizi

En güncel GoGoPool fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.61
$ 1.61$ 1.61

$ 1.78
$ 1.78$ 1.78

$ 19.66
$ 19.66$ 19.66

-1.06%

+8.50%

-12.18%

GoGoPool (GGP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 12.49M
$ 12.49M$ 12.49M

--
----

7.09M
7.09M 7.09M

GoGoPool (GGP) Nedir?

GGP is an ERC20 utility token that is used for: * Lowering the AVAX staking cost of a validator node * Staking to be matched with AVAX from the deposit pool * Used in governance to make decisions about the protocol, aimed towards helping Subnets launch faster

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

GoGoPool (GGP) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

GoGoPool (GGP) Token Ekonomisi

GoGoPool (GGP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GGP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: GoGoPool (GGP) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

GGP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GGP / VND
46,314.4
1 GGP / AUD
A$2.7104
1 GGP / GBP
1.32
1 GGP / EUR
1.5136
1 GGP / USD
$1.76
1 GGP / MYR
RM7.4448
1 GGP / TRY
71.5792
1 GGP / JPY
¥258.72
1 GGP / ARS
ARS$2,401.08
1 GGP / RUB
140.3424
1 GGP / INR
154.2112
1 GGP / IDR
Rp28,852.4544
1 GGP / KRW
2,434.2912
1 GGP / PHP
100.7952
1 GGP / EGP
￡E.85.3072
1 GGP / BRL
R$9.856
1 GGP / CAD
C$2.4112
1 GGP / BDT
212.4672
1 GGP / NGN
2,670.712
1 GGP / UAH
72.6
1 GGP / VES
Bs216.48
1 GGP / CLP
$1,691.36
1 GGP / PKR
Rs492.8528
1 GGP / KZT
943.184
1 GGP / THB
฿57.0592
1 GGP / TWD
NT$52.5184
1 GGP / AED
د.إ6.4592
1 GGP / CHF
Fr1.408
1 GGP / HKD
HK$13.7984
1 GGP / MAD
.د.م15.8928
1 GGP / MXN
$33.1232
1 GGP / PLN
6.4944
1 GGP / RON
лв7.7088
1 GGP / SEK
kr16.984
1 GGP / BGN
лв2.9744
1 GGP / HUF
Ft605.0176
1 GGP / CZK
37.3296
1 GGP / KWD
د.ك0.5368
1 GGP / ILS
5.984