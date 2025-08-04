GoGoPool (GGP) Nedir?

GGP is an ERC20 utility token that is used for: * Lowering the AVAX staking cost of a validator node * Staking to be matched with AVAX from the deposit pool * Used in governance to make decisions about the protocol, aimed towards helping Subnets launch faster

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GoGoPool (GGP) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

GoGoPool (GGP) Token Ekonomisi

GoGoPool (GGP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GGP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!