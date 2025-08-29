GOLD (GOLD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00030073 $ 0,00030073 $ 0,00030073 24 sa Düşük $ 0,00031942 $ 0,00031942 $ 0,00031942 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00030073$ 0,00030073 $ 0,00030073 24 sa Yüksek $ 0,00031942$ 0,00031942 $ 0,00031942 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00083944$ 0,00083944 $ 0,00083944 En Düşük Fiyat $ 0,00027959$ 0,00027959 $ 0,00027959 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,47 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%3,69 Fiyat Değişimi (7 G) +%4,84 Fiyat Değişimi (7 G) +%4,84

GOLD (GOLD) canlı fiyatı $0,00031729. GOLD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00030073 ve en yüksek $ 0,00031942 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GOLD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00083944, en düşük fiyatı ise $ 0,00027959 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GOLD son bir saatte +%0,47 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,69 ve son 7 günde +%4,84 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GOLD (GOLD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 316,91K$ 316,91K $ 316,91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 316,91K$ 316,91K $ 316,91K Dolaşım Arzı 998,77M 998,77M 998,77M Toplam Arz 998.773.571,3695163 998.773.571,3695163 998.773.571,3695163

Şu anki GOLD piyasa değeri $ 316,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOLD arzı 998,77M olup, toplam arzı 998773571.3695163. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 316,91K.