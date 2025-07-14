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Gold xStock Fiyatı (GLDX)

Gold xStock (GLDX) Canlı Fiyat Grafiği

$4.339,63
$4.339,63$4.339,63
%0,001D
USD

Bugünkü Gold xStock (GLDX) Fiyatı

Gold xStock (GLDX), şu anda 4.339,63 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 504,88K USD piyasa değerine sahiptir. GLDX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Gold xStock Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,00
Gold xStock 24 saatlik fiyat değişimi
116,34 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Gold xStock (GLDX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Gold xStock / USD fiyat değişimi, $ +0,0213484.
Son 30 gün içerisinde, Gold xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Gold xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Gold xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0213484+%0,00
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Gold xStock (GLDX) Fiyat Analizi

En güncel Gold xStock fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 4.339,61
$ 4.339,61$ 4.339,61

$ 4.340,05
$ 4.340,05$ 4.340,05

$ 4.340,05
$ 4.340,05$ 4.340,05

--

+%0,00

--

Gold xStock (GLDX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 504,88K
$ 504,88K$ 504,88K

--
----

116,34
116,34 116,34

Gold xStock (GLDX) Nedir?

For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token.

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Gold xStock (GLDX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Gold xStock (GLDX) Token Ekonomisi

Gold xStock (GLDX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GLDX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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GLDX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GLDX / VND
114.197.363,45
1 GLDX / AUD
A$6.596,2376
1 GLDX / GBP
3.211,3262
1 GLDX / EUR
3.688,6855
1 GLDX / USD
$4.339,63
1 GLDX / MYR
RM18.443,4275
1 GLDX / TRY
174.453,126
1 GLDX / JPY
¥637.925,61
1 GLDX / RUB
341.138,3143
1 GLDX / INR
373.077,9911
1 GLDX / IDR
Rp69.994.022,4589
1 GLDX / KRW
5.993.940,3523
1 GLDX / PHP
245.883,4358
1 GLDX / EGP
￡E.215.245,648
1 GLDX / BRL
R$24.171,7391
1 GLDX / CAD
C$5.901,8968
1 GLDX / BDT
527.525,4228
1 GLDX / NGN
6.645.665,9857
1 GLDX / UAH
181.266,3451
1 GLDX / VES
Bs494.717,82
1 GLDX / CLP
$4.131.327,76
1 GLDX / PKR
Rs1.234.234,1683
1 GLDX / KZT
2.267.283,0898
1 GLDX / THB
฿140.473,8231
1 GLDX / TWD
NT$127.237,9516
1 GLDX / AED
د.إ15.926,4421
1 GLDX / CHF
Fr3.428,3077
1 GLDX / HKD
HK$34.066,0955
1 GLDX / MAD
.د.م39.056,67
1 GLDX / MXN
$81.020,8921
1 GLDX / PLN
15.796,2532
1 GLDX / RON
лв18.833,9942
1 GLDX / SEK
kr41.573,6554
1 GLDX / BGN
лв7.247,1821
1 GLDX / HUF
Ft1.485.151,5749
1 GLDX / CZK
91.566,193
1 GLDX / KWD
د.ك1.323,58715
1 GLDX / ILS
14.537,7605