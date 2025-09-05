CATS Hakkında Daha Fazla Bilgi

GoldenCat Logosu

GoldenCat Fiyatı (CATS)

Listelenmedi

1 CATS / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
GoldenCat (CATS) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 11:53:42 (UTC+8)

GoldenCat (CATS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00001058
$ 0,00001058$ 0,00001058

$ 0
$ 0$ 0

-%0,23

-%0,81

-%2,09

-%2,09

GoldenCat (CATS) canlı fiyatı --. CATS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CATS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00001058, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CATS son bir saatte -%0,23 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,81 ve son 7 günde -%2,09 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GoldenCat (CATS) Piyasa Bilgileri

$ 87,08K
$ 87,08K$ 87,08K

--
----

$ 87,08K
$ 87,08K$ 87,08K

690,69B
690,69B 690,69B

690.689.999.999,9999
690.689.999.999,9999 690.689.999.999,9999

Şu anki GoldenCat piyasa değeri $ 87,08K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CATS arzı 690,69B olup, toplam arzı 690689999999.9999. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 87,08K.

GoldenCat (CATS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, GoldenCat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, GoldenCat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, GoldenCat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, GoldenCat / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,81
30 Gün$ 0+%28,72
60 Gün$ 0-%89,20
90 Gün$ 0--

GoldenCat (CATS) Nedir?

Introducing Golden Cat: Your Purrfect Memecoin Adventure Golden Cat was born at a time when Binance Smart Chain is poised to reclaim its former glory! Its mission is not only to ride the memecoin wave but to emerge as a leading token to drive the growth and golden age of memecoins on Binance Smart Chain! The Meaning Behind the Name Golden Cat The name Golden Cat is a perfect blend of two powerful symbols. Gold, representing endurance, prosperity, and countless positive connotations, is paired with the cat, a beloved animal known for its intelligence and grace. Together, they symbolize a community of cat lovers striving for shared prosperity. If you are a cat lover and aim for prosperity. Join the Golden Cat revolution on Binance Smart Chain now!

GoldenCat (CATS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

GoldenCat Fiyat Tahmini (USD)

GoldenCat (CATS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? GoldenCat (CATS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak GoldenCat için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

GoldenCat fiyat tahminini hemen kontrol edin!

CATS Varlığından Yerel Para Birimlerine

GoldenCat (CATS) Token Ekonomisi

GoldenCat (CATS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CATS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: GoldenCat (CATS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü GoldenCat (CATS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CATS fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CATS / USD güncel fiyatı nedir?
CATS / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
GoldenCat varlığının piyasa değeri nedir?
CATS piyasa değeri $ 87,08K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CATS arzı nedir?
Dolaşımdaki CATS arzı, 690,69B USD.
CATS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CATS, ATH fiyatı olan 0,00001058 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CATS fiyatı (ATL) nedir?
CATS, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
CATS işlem hacmi nedir?
CATS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
CATS bu yıl daha da yükselir mi?
CATS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CATS fiyat tahminine göz atın.
