GoldenCat (CATS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00001058$ 0,00001058 $ 0,00001058 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,23 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,81 Fiyat Değişimi (7 G) -%2,09 Fiyat Değişimi (7 G) -%2,09

GoldenCat (CATS) canlı fiyatı --. CATS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CATS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00001058, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CATS son bir saatte -%0,23 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,81 ve son 7 günde -%2,09 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GoldenCat (CATS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 87,08K$ 87,08K $ 87,08K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 87,08K$ 87,08K $ 87,08K Dolaşım Arzı 690,69B 690,69B 690,69B Toplam Arz 690.689.999.999,9999 690.689.999.999,9999 690.689.999.999,9999

Şu anki GoldenCat piyasa değeri $ 87,08K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CATS arzı 690,69B olup, toplam arzı 690689999999.9999. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 87,08K.