Bugünkü Goldman Sachs xStock Fiyatı

Bugünkü Goldman Sachs xStock (GSX) fiyatı $ 934,13 olup, son 24 saatte % 0,43 değişim gösterdi. Mevcut GSX / USD dönüşüm oranı GSX başına $ 934,13 şeklindedir.

Goldman Sachs xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 351.649 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 376,44 GSX şeklindedir. Son 24 saat içinde GSX, $ 926,22 (en düşük) ile $ 938,13 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 972,73 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 742,57 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GSX, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%2,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Goldman Sachs xStock (GSX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 351,65K$ 351,65K $ 351,65K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 59,87M$ 59,87M $ 59,87M Dolaşım Arzı 376,44 376,44 376,44 Toplam Arz 64.096,63249520738 64.096,63249520738 64.096,63249520738

