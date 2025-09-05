GOLDN Hakkında Daha Fazla Bilgi

$0,00145798
-%20,601D
Goldn (GOLDN) Canlı Fiyat Grafiği
Goldn (GOLDN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00143296
24 sa Düşük
$ 0,00199193
24 sa Yüksek

$ 0,00143296
$ 0,00199193
$ 0,00218317
$ 0,00143296
-%0,08

-%20,51

--

--

Goldn (GOLDN) canlı fiyatı $0,00145994. GOLDN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00143296 ve en yüksek $ 0,00199193 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GOLDN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00218317, en düşük fiyatı ise $ 0,00143296 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GOLDN son bir saatte -%0,08 değişim gösterdi, 24 saatte -%20,51 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Goldn (GOLDN) Piyasa Bilgileri

$ 20,41M
--
----

$ 20,41M
14,00B
14.000.000.000,0
Şu anki Goldn piyasa değeri $ 20,41M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOLDN arzı 14,00B olup, toplam arzı 14000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,41M.

Goldn (GOLDN) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Goldn / USD fiyat değişimi, $ -0,000376818373541783.
Son 30 gün içerisinde, Goldn / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Goldn / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Goldn / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000376818373541783-%20,51
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Goldn (GOLDN) Nedir?

We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat warriors, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow. We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN. Gold is King For 5,000 years, gold has been the only true money. It’s not a trend; it’s a law of nature. While fiat printers go brrr and paper promises crumble, gold shines eternal. We stack it, tokenize it, and make it sing on-chain. Silver, its noble kin, rides with us. Everything else? Noise. Fiat is a Lie We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat whales, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow. We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN. Wealth is Effortless True wealth isn’t slaving for scraps or chasing pumps. It’s positioning yourself in gold’s flow and letting the wins pile up. We meme hard, then stack our profits in tokenized gold with zero stress and no inflationary risk. We don’t sweat the dips; we chill on the winning side. Web3 is the Future Everything that can be tokenized will be. Gold leads the charge, and $GOLDN is its flag. We’re building the on-chain economy where wealth flows to those who are early, right, and gold-pilled. The future is ours, and we’re already there.

Goldn (GOLDN) Kaynağı

Resmi Websitesi

Goldn Fiyat Tahmini (USD)

Goldn (GOLDN) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Goldn (GOLDN) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Goldn için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Goldn fiyat tahminini hemen kontrol edin!

GOLDN Varlığından Yerel Para Birimlerine

Goldn (GOLDN) Token Ekonomisi

Goldn (GOLDN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GOLDN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Goldn (GOLDN) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Goldn (GOLDN) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı GOLDN fiyatı, 0,00145994 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
GOLDN / USD güncel fiyatı nedir?
GOLDN / USD güncel fiyatı $ 0,00145994. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Goldn varlığının piyasa değeri nedir?
GOLDN piyasa değeri $ 20,41M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki GOLDN arzı nedir?
Dolaşımdaki GOLDN arzı, 14,00B USD.
GOLDN için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
GOLDN, ATH fiyatı olan 0,00218317 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük GOLDN fiyatı (ATL) nedir?
GOLDN, ATL fiyatı olan 0,00143296 USD değerine düştü.
GOLDN işlem hacmi nedir?
GOLDN için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
GOLDN bu yıl daha da yükselir mi?
GOLDN piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için GOLDN fiyat tahminine göz atın.
