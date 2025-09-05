Goldn (GOLDN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00143296 $ 0,00143296 $ 0,00143296 24 sa Düşük $ 0,00199193 $ 0,00199193 $ 0,00199193 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00143296$ 0,00143296 $ 0,00143296 24 sa Yüksek $ 0,00199193$ 0,00199193 $ 0,00199193 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00218317$ 0,00218317 $ 0,00218317 En Düşük Fiyat $ 0,00143296$ 0,00143296 $ 0,00143296 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,08 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%20,51 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Goldn (GOLDN) canlı fiyatı $0,00145994. GOLDN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00143296 ve en yüksek $ 0,00199193 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GOLDN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00218317, en düşük fiyatı ise $ 0,00143296 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GOLDN son bir saatte -%0,08 değişim gösterdi, 24 saatte -%20,51 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Goldn (GOLDN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,41M$ 20,41M $ 20,41M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,41M$ 20,41M $ 20,41M Dolaşım Arzı 14,00B 14,00B 14,00B Toplam Arz 14.000.000.000,0 14.000.000.000,0 14.000.000.000,0

Şu anki Goldn piyasa değeri $ 20,41M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOLDN arzı 14,00B olup, toplam arzı 14000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,41M.