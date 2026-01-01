Bugünkü good morning Fiyatı

Bugünkü good morning (GM) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 16,47 değişim gösterdi. Mevcut GM / USD dönüşüm oranı GM başına $ 0 şeklindedir.

good morning, şu anda piyasa değeri açısından $ 626.006 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,90M GM şeklindedir. Son 24 saat içinde GM, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00242029 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GM, son bir saatte +%15,61 ve son 7 günde +%105,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

good morning (GM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 626,01K$ 626,01K $ 626,01K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 626,01K$ 626,01K $ 626,01K Dolaşım Arzı 999,90M 999,90M 999,90M Toplam Arz 999.899.816,166259 999.899.816,166259 999.899.816,166259

