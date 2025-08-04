GooseFX (GOFX) Nedir?

GooseFX is a full suite DeFi platform built on the Solana blockchain and Serum DEX, offering a variety of unique decentralized peer-to-peer financial products. We aim to be a complete DeFi experience where you can trade cryptocurrencies, tokenized stocks, futures, and NFTs.

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GooseFX (GOFX) Kaynağı Resmi Websitesi

GooseFX (GOFX) Token Ekonomisi

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