GoPulse (GO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,092872 $ 0,092872 $ 0,092872 24 sa Düşük $ 0,102665 $ 0,102665 $ 0,102665 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,092872$ 0,092872 $ 0,092872 24 sa Yüksek $ 0,102665$ 0,102665 $ 0,102665 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,133798$ 0,133798 $ 0,133798 En Düşük Fiyat $ 0,073234$ 0,073234 $ 0,073234 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,51 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,29 Fiyat Değişimi (7 G) +%6,47 Fiyat Değişimi (7 G) +%6,47

GoPulse (GO) canlı fiyatı $0,095517. GO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,092872 ve en yüksek $ 0,102665 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,133798, en düşük fiyatı ise $ 0,073234 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GO son bir saatte +%0,51 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,29 ve son 7 günde +%6,47 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GoPulse (GO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,65M$ 1,65M $ 1,65M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,65M$ 1,65M $ 1,65M Dolaşım Arzı 17,23M 17,23M 17,23M Toplam Arz 17.233.000,0 17.233.000,0 17.233.000,0

Şu anki GoPulse piyasa değeri $ 1,65M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GO arzı 17,23M olup, toplam arzı 17233000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,65M.