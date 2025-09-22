GOTM (GOTM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00399918 24 sa Düşük $ 0,00423586 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00399918 24 sa Yüksek $ 0,00423586 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00423586 En Düşük Fiyat $ 0,00399918 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,05 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,63 Fiyat Değişimi (7 G) --

GOTM (GOTM) canlı fiyatı $0,00401664. GOTM, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00399918 ve en yüksek $ 0,00423586 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GOTM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00423586, en düşük fiyatı ise $ 0,00399918 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GOTM son bir saatte -%0,05 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,63 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GOTM (GOTM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 680,10K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,00M Dolaşım Arzı 169,32M Toplam Arz 994.887.009,7869602

Şu anki GOTM piyasa değeri $ 680,10K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOTM arzı 169,32M olup, toplam arzı 994887009.7869602. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,00M.