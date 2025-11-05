BorsaDEX+
Bugünkü canlı GOUT Coin fiyatı 0,00000232 USD. GOUT COIN / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. GOUT COIN fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

GOUT COIN Hakkında Daha Fazla Bilgi

GOUT COIN Fiyat Bilgileri

GOUT COIN Nedir

GOUT COIN Resmi Websitesi

GOUT COIN Token Ekonomisi

GOUT COIN Fiyat Tahmini

GOUT Coin Logosu

GOUT Coin Fiyatı (GOUT COIN)

Listelenmedi

1 GOUT COIN / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%5,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
GOUT Coin (GOUT COIN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:07:35 (UTC+8)

GOUT Coin (GOUT COIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00000223
$ 0,00000223$ 0,00000223
24 sa Düşük
$ 0,00000264
$ 0,00000264$ 0,00000264
24 sa Yüksek

$ 0,00000223
$ 0,00000223$ 0,00000223

$ 0,00000264
$ 0,00000264$ 0,00000264

$ 0,00002963
$ 0,00002963$ 0,00002963

$ 0
$ 0$ 0

-%7,10

-%4,82

+%0,84

+%0,84

GOUT Coin (GOUT COIN) canlı fiyatı $0,00000232. GOUT COIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000223 ve en yüksek $ 0,00000264 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GOUT COIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00002963, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GOUT COIN son bir saatte -%7,10 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,82 ve son 7 günde +%0,84 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GOUT Coin (GOUT COIN) Piyasa Bilgileri

$ 486,44K
$ 486,44K$ 486,44K

--
----

$ 486,44K
$ 486,44K$ 486,44K

210,00B
210,00B 210,00B

210.000.000.000,0
210.000.000.000,0 210.000.000.000,0

Şu anki GOUT Coin piyasa değeri $ 486,44K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOUT COIN arzı 210,00B olup, toplam arzı 210000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 486,44K.

GOUT Coin (GOUT COIN) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, GOUT Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, GOUT Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, GOUT Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, GOUT Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%4,82
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

GOUT Coin (GOUT COIN) Nedir?

Nov 12, 2024: A then-unknown MEME coin launched on BSC and skyrocketed 1,800× in 18 days, igniting a late-2024 FOMO wave.

Sept 2025: As OKB strengthened, OKX’s X Layer 1 emerged as a new hub for MEME traders, driven by top traffic and exchange reach.

Oct 1, 2025: At the Token2049 week in Singapore, the original GOUT team said they’d restart the “30 days to 10,000×” plan after linking up with X Layer leadership.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

GOUT Coin (GOUT COIN) Kaynağı

Resmi Websitesi

GOUT Coin Fiyat Tahmini (USD)

GOUT Coin (GOUT COIN) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? GOUT Coin (GOUT COIN) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak GOUT Coin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

GOUT Coin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

GOUT COIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

GOUT Coin (GOUT COIN) Token Ekonomisi

GOUT Coin (GOUT COIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GOUT COIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: GOUT Coin (GOUT COIN) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü GOUT Coin (GOUT COIN) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı GOUT COIN fiyatı, 0,00000232 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
GOUT COIN / USD güncel fiyatı nedir?
GOUT COIN / USD güncel fiyatı $ 0,00000232. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
GOUT Coin varlığının piyasa değeri nedir?
GOUT COIN piyasa değeri $ 486,44K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki GOUT COIN arzı nedir?
Dolaşımdaki GOUT COIN arzı, 210,00B USD.
GOUT COIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
GOUT COIN, ATH fiyatı olan 0,00002963 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük GOUT COIN fiyatı (ATL) nedir?
GOUT COIN, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
GOUT COIN işlem hacmi nedir?
GOUT COIN için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
GOUT COIN bu yıl daha da yükselir mi?
GOUT COIN piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için GOUT COIN fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:07:35 (UTC+8)

GOUT Coin (GOUT COIN) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

