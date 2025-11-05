GOUT Coin (GOUT COIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000223 $ 0,00000223 $ 0,00000223 24 sa Düşük $ 0,00000264 $ 0,00000264 $ 0,00000264 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00000223$ 0,00000223 $ 0,00000223 24 sa Yüksek $ 0,00000264$ 0,00000264 $ 0,00000264 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00002963$ 0,00002963 $ 0,00002963 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%7,10 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,82 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,84 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,84

GOUT Coin (GOUT COIN) canlı fiyatı $0,00000232. GOUT COIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000223 ve en yüksek $ 0,00000264 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GOUT COIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00002963, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GOUT COIN son bir saatte -%7,10 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,82 ve son 7 günde +%0,84 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GOUT Coin (GOUT COIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 486,44K$ 486,44K $ 486,44K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 486,44K$ 486,44K $ 486,44K Dolaşım Arzı 210,00B 210,00B 210,00B Toplam Arz 210.000.000.000,0 210.000.000.000,0 210.000.000.000,0

Şu anki GOUT Coin piyasa değeri $ 486,44K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOUT COIN arzı 210,00B olup, toplam arzı 210000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 486,44K.