grail (SN81) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 3,35 24 sa Düşük $ 3,62 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 3,35 24 sa Yüksek $ 3,62 Tüm Zamanların En Yükseği $ 7,51 En Düşük Fiyat $ 2,68 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,05 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%3,60 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,85

grail (SN81) canlı fiyatı $3,48. SN81, son 24 saat içinde en düşük $ 3,35 ve en yüksek $ 3,62 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SN81 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 7,51, en düşük fiyatı ise $ 2,68 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SN81 son bir saatte -%0,05 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,60 ve son 7 günde -%5,85 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

grail (SN81) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,94M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,94M Dolaşım Arzı 1,71M Toplam Arz 1.707.132,444667369

Şu anki grail piyasa değeri $ 5,94M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SN81 arzı 1,71M olup, toplam arzı 1707132.444667369. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,94M.