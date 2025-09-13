GRDM (GRDM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,02276647 $ 0,02276647 $ 0,02276647 24 sa Düşük $ 0,02702 $ 0,02702 $ 0,02702 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,02276647$ 0,02276647 $ 0,02276647 24 sa Yüksek $ 0,02702$ 0,02702 $ 0,02702 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02702$ 0,02702 $ 0,02702 En Düşük Fiyat $ 0,02276647$ 0,02276647 $ 0,02276647 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,32 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,09 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

GRDM (GRDM) canlı fiyatı $0,02434259. GRDM, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02276647 ve en yüksek $ 0,02702 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GRDM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02702, en düşük fiyatı ise $ 0,02276647 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GRDM son bir saatte -%0,32 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,09 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GRDM (GRDM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,65M$ 9,65M $ 9,65M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 24,13M$ 24,13M $ 24,13M Dolaşım Arzı 400,00M 400,00M 400,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki GRDM piyasa değeri $ 9,65M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GRDM arzı 400,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 24,13M.