Bugünkü Green Reaper by Matt Furie Fiyatı

Bugünkü Green Reaper by Matt Furie (GREAPER) fiyatı $ 0,00005254 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut GREAPER / USD dönüşüm oranı GREAPER başına $ 0,00005254 şeklindedir.

Green Reaper by Matt Furie, şu anda piyasa değeri açısından $ 52.538 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B GREAPER şeklindedir. Son 24 saat içinde GREAPER, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01507482 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001067 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GREAPER, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Green Reaper by Matt Furie (GREAPER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 52,54K$ 52,54K $ 52,54K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 52,54K$ 52,54K $ 52,54K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Green Reaper by Matt Furie piyasa değeri $ 52,54K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GREAPER arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 52,54K.