Bugünkü Greyhound (GH) fiyatı $ 0,00267833 olup, son 24 saatte % 2,12 değişim gösterdi. Mevcut GH / USD dönüşüm oranı GH başına $ 0,00267833 şeklindedir.

Greyhound, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.663.617 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,99M GH şeklindedir. Son 24 saat içinde GH, $ 0,00252707 (en düşük) ile $ 0,00266834 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01164639 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00229511 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GH, son bir saatte +%1,49 ve son 7 günde +%11,22 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Greyhound (GH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,66M$ 2,66M $ 2,66M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,66M$ 2,66M $ 2,66M Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.992.768,790365 999.992.768,790365 999.992.768,790365

