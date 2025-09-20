GRIPPY (GRIPPY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00048639 24 sa Düşük $ 0,0018643 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0018643 En Düşük Fiyat $ 0,00048639 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,96 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%174,56 Fiyat Değişimi (7 G) --

GRIPPY (GRIPPY) canlı fiyatı $0,00137537. GRIPPY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00048639 ve en yüksek $ 0,0018643 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GRIPPY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0018643, en düşük fiyatı ise $ 0,00048639 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GRIPPY son bir saatte -%2,96 değişim gösterdi, 24 saatte +%174,56 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GRIPPY (GRIPPY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,40M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,40M Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki GRIPPY piyasa değeri $ 1,40M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GRIPPY arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,40M.