Grokrooms (GROKROOMS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00004838 $ 0,00004838 $ 0,00004838 24 sa Düşük $ 0,00005419 $ 0,00005419 $ 0,00005419 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00004838$ 0,00004838 $ 0,00004838 24 sa Yüksek $ 0,00005419$ 0,00005419 $ 0,00005419 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00080434$ 0,00080434 $ 0,00080434 En Düşük Fiyat $ 0,00003429$ 0,00003429 $ 0,00003429 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,06 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%9,43 Fiyat Değişimi (7 G) -%27,99 Fiyat Değişimi (7 G) -%27,99

Grokrooms (GROKROOMS) canlı fiyatı $0,00004843. GROKROOMS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00004838 ve en yüksek $ 0,00005419 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GROKROOMS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00080434, en düşük fiyatı ise $ 0,00003429 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GROKROOMS son bir saatte +%0,06 değişim gösterdi, 24 saatte -%9,43 ve son 7 günde -%27,99 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Grokrooms (GROKROOMS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 48,41K$ 48,41K $ 48,41K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 48,41K$ 48,41K $ 48,41K Dolaşım Arzı 999,64M 999,64M 999,64M Toplam Arz 999.643.945,567626 999.643.945,567626 999.643.945,567626

Şu anki Grokrooms piyasa değeri $ 48,41K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GROKROOMS arzı 999,64M olup, toplam arzı 999643945.567626. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 48,41K.