Bugünkü Group7 Fiyatı

Bugünkü Group7 (GROUP7) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 34,90 değişim gösterdi. Mevcut GROUP7 / USD dönüşüm oranı GROUP7 başına -- şeklindedir.

Group7, şu anda piyasa değeri açısından $ 55.652 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,86M GROUP7 şeklindedir. Son 24 saat içinde GROUP7, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0024355 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GROUP7, son bir saatte +%21,09 ve son 7 günde -%75,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Group7 (GROUP7) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 55,65K$ 55,65K $ 55,65K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 55,65K$ 55,65K $ 55,65K Dolaşım Arzı 999,86M 999,86M 999,86M Toplam Arz 999.860.644,987502 999.860.644,987502 999.860.644,987502

Şu anki Group7 piyasa değeri $ 55,65K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GROUP7 arzı 999,86M olup, toplam arzı 999860644.987502. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 55,65K.