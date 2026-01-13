Bugünkü GTF Fiyatı

Bugünkü GTF (GTF) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,79 değişim gösterdi. Mevcut GTF / USD dönüşüm oranı GTF başına $ 0 şeklindedir.

GTF, şu anda piyasa değeri açısından $ 86.668 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00B GTF şeklindedir. Son 24 saat içinde GTF, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GTF, son bir saatte -%0,29 ve son 7 günde -%0,45 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GTF (GTF) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 86,67K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 86,67K Dolaşım Arzı 100,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0

