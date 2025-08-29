GUSD (GUSD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,998708 $ 0,998708 $ 0,998708 24 sa Düşük $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,998708$ 0,998708 $ 0,998708 24 sa Yüksek $ 1,0$ 1,0 $ 1,0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,0$ 1,0 $ 1,0 En Düşük Fiyat $ 0,998708$ 0,998708 $ 0,998708 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,01 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

GUSD (GUSD) canlı fiyatı $0,999684. GUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,998708 ve en yüksek $ 1,0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. GUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,0, en düşük fiyatı ise $ 0,998708 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, GUSD son bir saatte -%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,01 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

GUSD (GUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 19,99M$ 19,99M $ 19,99M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 19,99M$ 19,99M $ 19,99M Dolaşım Arzı 20,00M 20,00M 20,00M Toplam Arz 20.000.000,0 20.000.000,0 20.000.000,0

Şu anki GUSD piyasa değeri $ 19,99M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GUSD arzı 20,00M olup, toplam arzı 20000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,99M.