Habitat (HABITAT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,04548858 $ 0,04548858 $ 0,04548858 24 sa Düşük $ 0,04776738 $ 0,04776738 $ 0,04776738 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,04548858$ 0,04548858 $ 0,04548858 24 sa Yüksek $ 0,04776738$ 0,04776738 $ 0,04776738 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,04776738$ 0,04776738 $ 0,04776738 En Düşük Fiyat $ 0,04370948$ 0,04370948 $ 0,04370948 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,61 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,73 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Habitat (HABITAT) canlı fiyatı $0,04742407. HABITAT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,04548858 ve en yüksek $ 0,04776738 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. HABITAT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04776738, en düşük fiyatı ise $ 0,04370948 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, HABITAT son bir saatte +%2,61 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,73 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Habitat (HABITAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,56M$ 3,56M $ 3,56M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,74M$ 4,74M $ 4,74M Dolaşım Arzı 75,00M 75,00M 75,00M Toplam Arz 99.999.839,84052421 99.999.839,84052421 99.999.839,84052421

Şu anki Habitat piyasa değeri $ 3,56M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HABITAT arzı 75,00M olup, toplam arzı 99999839.84052421. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,74M.