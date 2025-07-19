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HAiO Fiyatı (HAIO)

HAiO (HAIO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,04078419
$0,04078419$0,04078419
-8,60%1D
USD

Bugünkü HAiO (HAIO) Fiyatı

HAiO (HAIO), şu anda 0,04072568 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 7,18M USD piyasa değerine sahiptir. HAIO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

HAiO Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-8,53%
HAiO 24 saatlik fiyat değişimi
176,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında HAiO (HAIO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, HAiO / USD fiyat değişimi, $ -0,00379797859858441.
Son 30 gün içerisinde, HAiO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, HAiO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, HAiO / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00379797859858441-8,53%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

HAiO (HAIO) Fiyat Analizi

En güncel HAiO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,03955895
$ 0,03955895$ 0,03955895

$ 0,04472171
$ 0,04472171$ 0,04472171

$ 0,04472171
$ 0,04472171$ 0,04472171

+0,38%

-8,53%

--

HAiO (HAIO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 7,18M
$ 7,18M$ 7,18M

--
----

176,00M
176,00M 176,00M

HAiO (HAIO) Nedir?

HAiO is an AI-powered Web3 music platform where anyone can create, curate, and monetize music using autonomous AI Agents. It removes traditional barriers like skills, tools, and licensing by enabling instant music generation and smart playlist creation. Through Agent-Fi, users can stake and co-own AI Agents as NFTs, turning engagement into earnings. HAiO serves creators, listeners, and developers with tools to build, stream, and scale music experiences on-chain.

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HAiO (HAIO) Kaynağı

Resmi Websitesi

HAiO (HAIO) Token Ekonomisi

HAiO (HAIO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HAIO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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HAIO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HAIO / VND
1 071,6962692
1 HAIO / AUD
A$0,0623102904
1 HAIO / GBP
0,0301370032
1 HAIO / EUR
0,034616828
1 HAIO / USD
$0,04072568
1 HAIO / MYR
RM0,1726768832
1 HAIO / TRY
1,6440957016
1 HAIO / JPY
¥6,02740064
1 HAIO / RUB
3,1977803936
1 HAIO / INR
3,5081100752
1 HAIO / IDR
Rp667,6339915392
1 HAIO / KRW
56,6420902576
1 HAIO / PHP
2,3258435848
1 HAIO / EGP
￡E.2,0126631056
1 HAIO / BRL
R$0,2272492944
1 HAIO / CAD
C$0,0557941816
1 HAIO / BDT
4,942061268
1 HAIO / NGN
62,3668990952
1 HAIO / UAH
1,6998898832
1 HAIO / VES
Bs4,72417888
1 HAIO / CLP
$39,21882984
1 HAIO / PKR
Rs11,602746232
1 HAIO / KZT
21,6970132768
1 HAIO / THB
฿1,3186975184
1 HAIO / TWD
NT$1,1977422488
1 HAIO / AED
د.إ0,1494632456
1 HAIO / CHF
Fr0,032580544
1 HAIO / HKD
HK$0,3192893312
1 HAIO / MAD
.د.م0,368567404
1 HAIO / MXN
$0,7636065
1 HAIO / PLN
0,148648732
1 HAIO / RON
лв0,1775639648
1 HAIO / SEK
kr0,3934100688
1 HAIO / BGN
лв0,0684191424
1 HAIO / HUF
Ft13,9803114304
1 HAIO / CZK
0,8629771592
1 HAIO / KWD
د.ك0,0124213324
1 HAIO / ILS
0,136431028